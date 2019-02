Rottamazione, la sanatoria ter ora è per tutti Domande +20%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FISCOROMA La definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della «rottamazione bis». È stata pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto semplificazioni che apre le porte della «rottamazione ter» anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre. Intanto, ricorda Agenzia delle Entrate-Riscossione, dopo tre mesi dalla partenza, la «rottamazione ter» delle cartelle ha già totalizzato oltre 260 mila domande, +20% rispetto all'anno...