Rottamazione cartelle: domani i versamenti Attesi 1,2 miliardi

FISCOROMA Scade domani, lunedì 2 dicembre, il termine per il pagamento della rata per chi ha aderito alla «rottamazione-ter» e al «saldo e stralcio» delle cartelle (ci sono comunque 5 giorni di tolleranza).Si tratta dell'ultima chiamata per 1,8 milioni di contribuenti che dovrebbe portare nelle casse dello Stato almeno 1,2 miliardi di euro. Si aggiungeranno agli 1,6 miliardi già incassati a luglio in occasione della prima rata della rottamazione-ter. Se le previsioni saranno rispettate, il gettito complessivo nel 2019 dei due...