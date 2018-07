Rottamazione-bis, no solo per il 3,4%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FISCOROMA Sono 935 mila le lettere inviate per rispondere ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle. Gli ultimi dati snocciolati ieri dall'Agenzia delle entrate-Riscossione chiudono il cerchio. E così con i primi pagamenti attesi il 31 luglio la rottamazione-bis è ufficialmente pronta a decollare. Soltanto il 3,4% delle lettere inviate si riferiscono a un rigetto della domanda. Si tratta di 32 mila domande per le quali non sarà possibile estinguere il debito pagando le somme dovute senza sanzioni e...