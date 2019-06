Rosso e Otb puntano sul lusso di Amiri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MODABREGANZE Renzo Rosso investe nel lusso americano di Amiri. L'holding Otb (Only The Brave) che controlla il gruppo vicentino da 1,439 miliardi di fatturato è entrata nel capitale di Amiri, il marchio di abbigliamento di lusso fondato da Mike Amiri nel 2014 a Los Angeles. Otb sarà il partner strategico di minoranza e sosterrà lo sviluppo della griffe americana mettendo a disposizione la sua struttura per un'espansione globale.STILE ROCK«Da marchio indipendente che sta crescendo, sono onorato di aver trovato un imprenditore illuminato e...