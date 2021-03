L'ACQUISIZIONE

ROMA Renzo Rosso compra la casa di moda Jil Sander. Il fondatore e proprietario del marchio di abbigliamento Diesel conosciuto soprattutto per i suoi jeans ha rilevato la società creata dalla stilista tedesca dal gruppo giapponese dell'abbigliamento Onward attraverso la sua holding Only the Brave (Otb). «Sono orgoglioso di annunciare che da oggi Jil Sander fa parte di Otb», ha scritto in inglese su Instagram l'imprenditore veneto che è anche proprietario della squadra di calcio di Vicenza. I termini finanziari dell'operazione, che porterà il 100% dell'azienda nata ad Amburgo e oggi basata a Milano sotto il controllo di Rosso entro la fine del mese, non sono stati resi noti.

«Ho sempre guardato a Jil Sander con rispetto e ammirazione. Nonostante i cambi di proprietà e direzione creativa, il marchio è rimasto fedele alla visione della sua fondatrice, con una grande attenzione alla bellezza e alla qualità del prodotto, dall'inconfondibile approccio minimalista», ha sottolineato Rosso. «Accogliere questo diamante senza tempo nel nostro gruppo di maison uniche e anticonvenzionali è un onore e un impegno a lungo termine», ha aggiunto.

Fondata nel 1968 e famosa per il suo stile sobrio - la stilista Jil Sanders è stata definita l'Armani tedesca - la casa finita ora nella galassia di Otb era già stata di proprietà italiana all'inizio degli anni 2000. A comprarla all'epoca era stata Prada che l'aveva poi venduta nel 2006 al fondo Change Capital Partners, da cui l'aveva rilevata per circa 167 milioni di euro Onward. Ora il marchio torna in mani italiane. Alla Otb, che ha sede a Breganze in provincia di Vicenza e nel 2020 ha realizzato ricavi per oltre 1,3 miliardi con un margine operativo lordo di 176 milioni di euro, Jil Sander si affiancherà alla lista dei marchi già posseduti dal gruppo: oltre a Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Amiri e Brave Kid.

L'EPIDEMIA

Il gruppo giapponese ha spiegato di aver deciso di vendere la casa di moda - guidata da Lucie e Luke Meier - per le difficoltà provocate dalla pandemia. Le sue attività, molto dipendenti dalle vendite di vestiti nei negozi fisici, hanno infatti sofferto la debolezza dei consumi nei mesi dell'emergenza Covid. La cessione di Jil Sander - che fattura quasi 90 milioni di euro l'anno ma è in perdita - è quindi un tentativo di puntellare i conti del resto del gruppo. «Per rispondere ai rapidi cambiamenti del contesto di business abbiamo compiuto sforzi per selezionare e concentrarci su alcune attività, ritirandoci o ridimensionando quelle non redditizie - ha spiegato Onward, quotata in Borsa a Tokyo -. Negli ultimi anni, l'epidemia globale di Covid 19 ha ulteriormente peggiorato il contesto aziendale Oltreoceano, in particolare in Europa, e ha avuto un forte impatto sui risultati finanziari di Onward». Da qui la decisione dei giapponesi di vendere Jil Sander, considerata «l'opzione migliore» per portare avanti la ristrutturazione globale del gruppo.

