Rossi Luciani: «Siamo soli, la politica ci snobba»

L'INTERVISTAIl Nordest vede le imprese più sole. «Purtroppo associazioni imprenditoriali e partiti sono sempre più lontane dalle aziende - conferma Luigi Rossi Luciani, presidente e azionista del gruppo padovano Carel - Confindustria a Roma ormai è diventata una fabbrica di onorificenze per gli imprenditori e anche a livello Veneto non riesce a dare risposte. Per fortuna a livello locale c'è ancora un legame stretto e la fusione che Confindustria Padova sta avviando con Unindustria Treviso va nella giusta direzione». Rossi Luciani il...