ROMA Sei anni di reclusione, una sanzione pecuniaria di 2,5 milioni ciascuno, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di interdizione dagli uffici direttivi di imprese: si è concluso così, con una sentenza di condanna nonostante le ripetute richieste del pm di archiviazione, il processo in primo grado di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente ex presidente e Ad di Mps. Si tratta del filone di indagine sulla banca senese relativo ai derivati legati alle operazioni effettuate da Mps con la tedesca Deutsche Bank e la giapponese Nomura, noti come Alexandria e Santorini che - secondo l'accusa - tra il 2012 e il primo semestre 2015 sarebbero stati falsamente rappresentati come operazioni in titoli di Stato attraverso una contabilizzazione a saldi aperti. Quei derivati - si sostiene - furono sottoscritti per coprire una perdita di 2 miliardi derivante dall'operazione di acquisto di Antonveneta. La non corretta contabilizzazioni delle operazioni di crediti erogati da Mps, avrebbe falsato i documenti informativi con cui in quegli anni la banca chiedeva altri miliardi agli azionisti in aumento di capitale. Il tribunale di Milano ha ritenuto Profumo e Viola responsabili dei capi di imputazione B e C, e cioè per false comunicazioni sociali relative alla semestrale del 2015 e per aggiotaggio. Gli altri reati sono stati prescritti e per alcuni è stata dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste. È stata condannata anche la banca con una sanzione di 800mila euro mentre per Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, la pena è stata di 3 anni e 6 mesi.

«Leggeremo con attenzione le motivazioni e senz'altro presenteremo appello contro una sentenza che consideriamo sbagliata. Abbiamo sempre creduto nel corretto operato dei nostri assistiti»: è il commento dell'avvocato Adriano Raffaelli, uno dei difensori di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Secondo fonti legali, le condanne non dovrebbero avere impatti sull'attuale incarico di Alessandro Profumo di Ad di Leonardo. Posizione confermata dal gruppo.

