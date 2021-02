ROMA Ancora in corso i lavori in casa Tim per la presentazione di una lista per il rinnovo del cda in vista dell'assemblea dei soci del 31 marzo. Un'ampia rosa di candidati per il nuovo board è stata già individuata grazie alla stretta collaborazione tra i consulenti di Egon Zehnder e il presidente di Tim Salvatore Rossi. E dovrà tenere conto dell'indisponibilità a rinnovare l'impegno per motivi personali di Lucia Morselli e Massimo Ferrari. Nei prossimi giorni dovrà però essere definita la scrematura decisiva per arrivare agli 8 nomi che affiancheranno Rossi e l'Ad Luigi Gubitosi. Riguardo all'azionista di maggioranza Vivendi con il 23,68%, tra i tre nomi spettanti sembra data per scontata la riconferma di Arnaud de Puyfontaine e Franck Cadoret, finora in cda insieme a Marella Moretti. E sembra difficile che Cdp con il suo 10% in Tim, non si veda rappresentata nel board. Ed è altrettanto prevedibile che sulla partita voglia avere voce in capitolo il nuovo ministro del Tesoro, Daniele Franco. Del resto, il futuro della rete unica fa parte della rotta strategica affidata dal premier Mario Draghi a Vittorio Colao. Sul tavolo per la Cassa di Fabrizio Palermo anche Open Fiber. Entro il 25 febbraio Cdp deve decidere se esercitare il diritto di prelazione che ha sulla quota Enel per la quale il fondo infrastrutturale Macquarie ha offerto 2,65 miliardi. Parallelamente Cdp sta trattando per l'acquisto di una piccola quota (intorno al 10%) per avere la maggioranza nell'operatore wholesale e guidare così il processo verso la costituzione di AccesCo, la rete unica. Sul fronte delle strategie, banda larga e 5G, nella visione dell'Ad di Tim, sono ormai da considerare prerequisiti e le parole d'ordine del 2021 saranno invece cloud e intelligenza artificiale. E a declinarle sarà Noovle, società in cui confluiranno i 17 data center del gruppo rafforzando l'alleanza con Google Cloud.

