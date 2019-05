Roberto Cavalli, Bluestar rilancia ma in pista c'è anche Renzo Rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MODAVENEZIA Gruppo Roberto Cavalli, l'offerta di Renzo Rosso corre probabilmente sul binario del concordato preventivo mentre per il salvataggio della griffe della moda spunta anche l'offerta del gruppo Bluestar Alliance.Secondo indiscrezioni sono due le opzioni per l'azienda che fa capo attualmente a Clessidra ed ad altri investitori in minoranza. Entro i primi di agosto il Tribunale di Milano si attende una proposta definitiva di concordato preventivo in continuità. Ma prima, entro metà giugno, dovrebbero arrivare le offerte all'advisor...