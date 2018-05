Rivoluzione in Poste, consegne fino a sera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAVENEZIA Decolla la rivoluzione di Poste Italiane. Dopo quasi un mese di sperimentazione, da lunedì in quasi tutto il Nordest partirà il nuovo servizio di consegna della corrispondenza fino alle 19:45 di ogni giorno, fine settimana compresi. In campo 30mila portalettere in Italia, tremila circa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una svolta epocale voluta fortemente dall'amministratore delegato Matteo Del Fante che va a braccetto col boom dell'e-commerce e punta a consegnare 50 milioni di pacchi già quest'anno per arrivare a 100...