Riva assolto dalla bancarotta di Ilva: «Il fatto non sussiste»

LA SENTENZAROMA Il gup del Tribunale di Milano Lidia Cstellucci, al termine del processo con rito abbreviato, ha assolto «perché il fatto non sussiste» Fabio Riva dall'accusa di bancarotta per il dissesto finanziario dell'Ilva di Taranto (commissariata e poi venduta ad Arcelor Mittal). Fabio Riva è stato presidente del gruppo Riva e la sua famiglia è stata proprietaria dell'acciaieria tarantina. «Siamo molto soddisfatti», hanno commentato i legali di Riva, che era presente in aula alla lettura della sentenza. La procura di Milano, che...