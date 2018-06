Ritornano in campo i voucher Si parte subito dall'agricoltura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONTRORIFORMAROMA Tornano i voucher. Si parte con l'agricoltura, ma l'intenzione del governo è quella di far risorgere i vecchi tagliandi da 10 euro l'ora eliminati nel 2017 anche per altri settori. È il vicepremier Matteo Salvini ad annunciarlo: «I voucher sono stati ipocritamente cancellati, sono fondamentali in alcuni settori, vanno reintrodotti». A scoprire le prime carte, indicando nell'agricoltura uno dei settori che certamente beneficerà del ripristino del vecchio strumento, è poi il ministro delle Politiche agricole, Gian...