Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAROMA Ritardi a causa dei cantieri? Arriva il rimborso. Via libera al piano di Autostrade per l'Italia al piano cashback per ristorare gli automobilisti che subiranno rallentamenti e stop a causa dei lavori sulla rete che la società ha programmato nel Paese.I rimborsi varieranno a seconda del danno subito ma, nei casi più gravi, si potrà arrivare alla restituzione integrale dei pedaggi.L'Ad di Autostrade, Roberto Tomasi, ha...