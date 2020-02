AUTO

ROMA Fiat Chrysler rende noti i risultati finanziari del 2019 e i mercati apprezzano, con il valore dell'azione che si rafforza dello 0,8% (dopo aver guadagnato anche il 3%) soprattutto per le ottime performance dell'ultimo trimestre. Da ottobre a dicembre, infatti, i ricavi sono cresciuti dell'1% a 29,643 miliardi e l'utile netto si è impennato del 35% a 1,578 miliardi. Eccellenti i risultati in Nord America dove le consegne di veicoli sono aumentate di 11 mila unità a 649 mila, i ricavi di 1,236 miliardi a 20,595 e l'Ebit di 382 milioni a 2,062 miliardi.

Da record il margine sull'Ebit arrivato in doppia cifra (10%) con un incremento di 130 punti base. Meno entusiasmanti i risultati dell'intero esercizio anche se in linea con i target. Nel 2019 le consegne globali complessive sono in calo del 9% a 4.418.000 unità, i ricavi sono scesi del 2% a 108,187 miliardi, l'utile netto si è attestato a 2,7 miliardi in discesa del 19% sull'esercizio precedente. L'Ebit è a 6,7 miliardi con un margine del 6,2%. Totalmente dalla parte del Nord America l'ago della bilancia. Vengono da quell'area geografica quasi i tre quarti dei ricavi (73 miliardi su 108).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA