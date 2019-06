RISPARMIO TRADITO VENEZIA Rimborsi crac bancari, inizia la battaglia degli emendamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Rimborsi crac bancari, inizia la battaglia degli emendamenti in parlamento mentre la commissaria Vestager ribadisce: «Nessun blocco dalla Ue». Il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci assicura: «Indennizzi immediati per il 95% dei risparmiatori delle Popolari venete».Il decreto per il fondo da 1,5 miliardi per gli indennizzi ai risparmiatori delle banche liquidate da fine del 2015 è in discussione alla Camera mentre si attendono entro fine mese gli ultimi decreti attuativi. E dall'Europa arriva un nuovo via...