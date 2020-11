RISPARMIO TRADITO

VENEZIA Rimborsi banche, Patrizio Miatello boccia l'idea di cambiare la legge: «Non si può assolutamente, si rischierebbe di bloccare di nuovo i rimborsi. A chi ha fatto le domande da agosto a ottobre del 2019 i soldi stanno già arrivando».

BONIFICI DAL 5 OTTOBRE

Il presidente dell'associazione veneta Ezzelino e il consulente tributarista Loris Mazzon ricordano: «I bonifici sono partiti solo dal 5 ottobre per questioni burocratiche e siamo già a 3300 risarcimenti in piena emergenza Covid. I risparmiatori devono attendere con fiducia, la legge parla chiaro: entro fine 2021 tutte le pratiche analizzate regolari dovranno essere pagate». Per Miatello «la Commissione sta lavorando, ma ci sono regole e tempi tecnici da rispettare. Per questo abbiamo chiesto al governo di velocizzare le procedure, di aumentare l'acconto all'80% e anche il totale del risarcimento sopra il 30%. E in Parlamento l'onorevole Raphael Raduzzi ha già presentato emendamenti alla manovra in tal senso». E se non si riuscirà a rispettare la scadenza del 2021? «Si dovrà fare una nuova legge».

M.Cr.

