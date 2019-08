CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Crac Popolari, consumatori ancora in attesa dei rimborsi e pronti a marciare di nuovo su Roma mentre per gli immobili di BpVi in liquidaizone ci sarebbero tre offerte vincolanti di Prelios, Bain e Cerberus. E in settembre partirà la nuova commissione d'inchiesta bicamerale che deve indagare sulle cause delle crisi delle banche italiane e definire nuove regole per il settore. I componenti veneti: Alvise Maniero (5stelle), Massimo Ferro e Pierantonio Zanettin (Forza Italia). Presidente dovrebbe essere il 5stelle...