RISPARMIOROMA Numeri nazionali e internazionali rivelano quanto sia urgente un'azione di sistema per la crescita diffusa dell'educazione finanziaria anche alla luce del prossimo Recovery Plan e della crisi. Spesso le tematiche finanziarie sono comunicate in modo complesso e, oggi, è sempre più necessario affrontare in modo consapevole le scelte relative alle risorse economiche individuali. La sfida è movimentare parte dei 2.000 miliardi...