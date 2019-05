Risparmiatori truffati, decreto firmato Entro 20 giorni un sito per i rimborsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCHEROMA «Dopo il lungo ed impegnativo dialogo con la commissione europea finalmente è stato predisposto e firmato il decreto Fir», cioè il Fondo per il rimborso dei risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Lo annuncia in una nota il sottosegretario al Ministero dell'Economia Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle. «Gli aventi diritto possono chiedere l'erogazione dell'indennizzo da parte del Fir presentandone istanza, debitamente sottoscritta nelle forme che verranno indicate dalla Commissione tecnica che sarà composta da...