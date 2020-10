RISIKO

ROMA Banco Bpm e Credit agricole si preparano ad aprire un negoziato vero e proprio per valutare una fusione. E dopo alcuni colloqui telefonici fra Giuseppe Castagna e Philippe Brassac, nei giorni scorsi le parti avrebbero sottoscritto un accordo di riservatezza, finalizzato allo scambio di informazioni e dati. Non ci sarebbero advisor con mandati formali, ma Lazard sta aiutando il team di Castagna, JpMorgan i francesi. Dalle prime sommarie analisi, Banco Bpm potrebbe essere il 55-60% della business combination che nascerebbe da un'offerta di scambio. Ma il socio francese sarebbe unico, mentre gli azionisti italiani molto frazionati. Si consideri che sul piatto Brassac metterebbe la ex Cariparma, Friuladria, Agos di cui detiene il 61%, mentre Banco ha il 39%. Del gruppo franco-italiano con sede a Parma, la capogruppo francese possiede l'85%, mentre il 15% è frazionato tra le fondazioni di Parma, La Spezia, Piacenza. Nel Banco, il primo socio è un investitore finanziario anglosassone, Capital research con il 4,99%, mentre c'è una presenza frazionata di fondazioni guidate da Crt (1,9%) e insieme alle altre (Lucca con l'1,2%, Alessandria 0,5% e Cariverona 0,5%) si coagula un 4,1% circa. La sede sarebbe Milano e il nome dovrebbe comprendere i due brand.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA