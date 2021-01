BANCHE

MILANO L'avvento di Andrea Orcel alla guida di Unicredit, rimescola le carte del risiko bancario. Una partita che coinvolge, Mps, Banco Bpm e Bper e che il banchiere romano specializzato in merger multipli, potrebbe aprire in una combinazione a tre con Banco Bpm e Mps, scatenando un terremoto che metterebbe in discussione la leadership di Intesa Sanpaolo. Ciò spiega perché alla notizia di Orcel alla testa di Unicredit ha fatto entrare in fibrillazione l'intero sistema. La mossa, tra l'altro, potrebbe riavvicinare Giuseppe Castagna (Banco Bpm) a Carlo Cimbri (Unipol-Bper) e accelerare le trattative, al momento in sonno, anticipando un indesiderato matrimonio a tre. Banco, Unipol, Intesa e Mediobanca sono un blocco che ha interesse a spingere per la costruzione del polo Piazza Meda-Modena, in una prospettiva dove la competizione si gioca sul piano del fintech e della digitalizzazione dei servizi e prodotti.

L'INCOGNITA DELL'INTERREGNO

Intanto attorno a Orcel, che assumerà la guida di Unicredit il 15 aprile, c'è sempre più convergenza di vedute con il cda. Qualche giorno fa, il banchiere avrebbe avuto colloqui bilaterali in video con tutti i consiglieri, 30 minuti di scambi di idee sul futuro: l'idea non è imitare Intesa Sp, la presenza in Italia va rimessa in sesto, senza trascurare lo sviluppo a livello internazionale, gli spazi maggiori sono in Italia. Che è la priorità di Orcel e da qui partirà. Nel frattempo lui coadiuverà Cesare Bisoni e Piercarlo Padoan nella composizione del nuovo cda, specie per le 3-4 new entry. Padoan deve individuare la soluzione per l'interregno che si aprirà il 10 febbraio, quando Jean Pierre Mustier vorrebbe dimettersi. Tre le opzioni: moral suasion su Mustier perché resti fino all'assemblea, ma è strada difficile; spacchettamento delle deleghe tra i top manager con Padoan a coordinare; nomina a tempo di un dg traghettatore. Una soluzione va però trovata presto, perché la Bce ha già ricordato a Unicredit che è una Global Sifi (banca sistemica) e quindi non può avere vuoti nella guida.

Nei colloqui fra Orcel e i consiglieri si sarebbe fatta una disamina strategica generale, senza riferimenti a possibili aggregazioni. Ma da quel che racconta un consigliere che ha visione e contatti con investitori e banchieri d'affari vicini ad Orcel, è possibile tracciare la road map. Entro l'estate, assessment e ritocchi del top management che dal punto di vista del modello verrà rivoluzionato perché lui non vuole essere un uomo solo al comando ma avrà molti riporti. In autunno ci sarà lo snodo cruciale. Se per allora Banco Bpm e Bper non saranno convolate a nozze, probabilmente tenterà di aprire quella partita. Orcel è tra i maggiori esperti di fusioni multiple e con il Banco coprirebbe il buco nella rete da Milano verso Nordest e in più avrebbe in dote Anima, leader della gestione del risparmio. Quanto a Mps, a chi in questi giorni di colloqui con gli investitori gli chiedeva conto, il banchiere avrebbe risposto che «Mps può essere una opzione da esaminare senza pressioni politiche, sulla base di una fattibilità industriale che non comporti un prezzo sociale troppo alto».

Rosario Dimito

