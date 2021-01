IL MONITO

NEW YORK «Non è il momento di pigiare sul pedale del freno». Jerome Powell nel corso di un'intervista all'università di Princeton cerca di chiarire il campo dalle insinuazioni degli ultimi giorni su un possibile arresto degli acquisti di obbligazioni da parte della Fed prima della fine del 2021. La banca centrale secondo il suo direttore sta registrando con serenità l'attuale salita dell'inflazione, la quale ha raggiunto quota 1,6% nel mese di dicembre. Siamo ancora ben lontani dal tasso ideale del 2%, e come annunciato la scorsa estate, la Fed è disposta a farla fluttuare anche sopra quella soglia, prima di tornare a tirare le redini degli incentivi per la ripresa. Alle spalle del presidente però, i capi delle sezioni regionali dell'istituto a Dallas, Atlanta, Chicago e Richmond questa settimana hanno concordato che il quantitative easing potrebbe fermarsi nel corso dell'anno, ed essere seguito a breve distanza da un rincaro dei tassi. L'affermazione ha suscitato una reazione di panico, e il vice di Powell: Richard Clarida, ha sentito il bisogno di lanciare un messaggio di rassicurazione: «Nessun intervento fino a che l'inflazione non si mantiene al 2% per almeno un anno». È difficile però credere che la Fed rimarrà inerte davanti ad un mercato finanziario che non sembra avere più riferimenti razionali. Gli Stati Uniti sono inondati dalla liquidità immessa dalla banca centrale e dal governo nell'ultimo anno, e il sistema si sta preparando ad assorbire i nuovi interventi di sostegno proposti dall'amministrazione Biden, nell'ordine di altri duemila miliardi di dollari.

EFFETTO LIQUIDITÀ

L'enorme disponibilità di denaro ha sostenuto finora la crescita degli indici azionari, e ha gonfiato una bolla che molti temono stia per scoppiare. L'indice Buffet che mette in rapporto la capitalizzazione della borsa con il pil di un dato paese, è al momento al 153%, un livello più alto di quello che aveva prima della bolla delle dot.com nel 2000, e persino rispetto alla vigilia del crack del 1929. Sullo sfondo della corsa irrazionale degli indici di Wall Street c'è un'economia mondiale in piena fase di recessione, con la sola Cina in grado di tornare a crescere, e che ha appena chiuso il 2020 con un saldo record di esportazioni, pari a 535 miliardi di dollari. Lo stesso Powell ieri ha ammesso che nel corso dell'anno il prevedibile contenimento della pandemia spingerà un rapido aumento dei consumi e dei prezzi negli Usa. Il problema per la Fed è prevedere quanto sarà forte questa spinta, e che durata avrà. Se è vero che i sussidi finiscono in buona parte ad alimentare la capitalizzazione della Borsa, è anche vero che il numero delle persone indigenti e delle piccole aziende in crisi è in crescita esplosiva, e la semplice vittoria sul Covid potrebbe non essere sufficiente a rilanciare occupazione e spesa. Il presidente della Fed sceglie comunque l'ottimismo. La crisi finanziaria dello scorso inverno ha avuto un impatto ben più profondo sull'economia Usa di quanto era successo nel 2008. Ma mentre quest'ultima che era radicata nella crisi dei mutui, la caduta odierna si è innestata su un'economia in espansione, e che può tornare a crescere «in tempi rapidi».

Flavio Pompetti

