Riparte la rottamazione-ter Verso due milioni di domande

FISCOROMA La pace fiscale riapre i battenti. L'Agenzia delle entrate ha messo a punto i modelli per poter aderire a rottamazione-ter e saldo e stralcio, chiuse il 30 aprile scorso con 1,7 milioni di domande, ma per le quali il governo ha concesso una coda alla quale i contribuenti potranno aggrapparsi per regolare i conti con l'erario. Le domande di adesione ai due provvedimenti, per i quali si prevede un bilancio finale di 2 milioni di istanze, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019. La riapertura dei termini...