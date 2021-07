Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACQUISIZIONEVENEZIA Rino Mastrotto compra l'americana Carroll Leather, divisione di Carroll Companies attiva nella commercializzazione di articoli in pelle per il settore dell'arredamento americano. Uno sbarco in grande stile che farà da piattaforma anche al ritorno del brand vicentino Elmo negli Usa.Rino Mastrotto Group, leader mondiale nella produzione e vendita di pelle di alta qualità per i settori della moda, arredamento ed...