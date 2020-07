L'ACQUISIZIONE

VENEZIA Il gruppo Rino Mastrotto sbarca a Firenze: firmato un accordo vincolante per acquisire la Nuova Osba Italia, conceria storica del distretto toscano da 8 milioni di fatturato e 25 addetti, fondata negli anni 70 e specializzata nella produzione di pellame di vitelli e mezzi vitelli di alta qualità destinato al settore della calzatura e della pelletteria di alta gamma.

La società vicentina, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di pelle di altissima qualità per la moda, il settore automotive ed arredamento, ha perfezionato nei giorni scorsi l'accordo per l'acquisizione dell'azienda con sede a Fucecchio (Firenze).

«L'acquisizione di Nuova Osba è un segnale di fiducia in un'azienda simbolo di artigianalità e del made in Italy, ci consentirà di arricchire la gamma dei prodotti destinati al settore della calzatura e della pelletteria - commenta Matteo Mastrotto, Ad e Responsabile della divisione Fashion del gruppo vicentino -. Nuova Osba è un marchio noto nel mercato e crediamo abbia le potenzialità di crescere in maniera significativa entrando a far parte di un gruppo come il nostro».

Rino Mastrotto Group è una società partecipata da Nb Renaissance Partners, fondo di Neuberger Berman destinato agli investimenti di private equity in Italia. La società vicentina impiega oltre 850 persone e vende in 60 paesi generando circa il 60% del fatturato all'estero. L'esposizione internazionale aumenta a oltre l'80% se si considera che molti clienti del gruppo sono case di moda che producono in Italia, ma esportano la maggior parte dei loro articoli in tutto il mondo. Negli ultimi anni Rino Mastrotto è cresciuto in modo significativo, incrementando i ricavi da circa 250 milioni di euro nel 2015 a circa 310 milioni nel 2019. L'industria conciaria italiana è storicamente considerata leader mondiale per l'elevato sviluppo tecnologico e qualitativo, lo spiccato impegno ambientale e la capacità innovativa in termini di contenuti stilistici, vanta un fatturato annuo pari a circa 5 miliardi di euro, di cui il 75% destinato all'export, ed impiega circa 18.000 addetti in oltre 1.200 aziende. Rino Mastrotto Group è basata a Trissino (Vicenza), nel distretto Veneto che con i suoi 130 km quadrati di territorio è sede di uno dei maggiori distretti conciari al mondo, nonché il più importante in Italia per produzione e numero di addetti.

Neuberger Berman è una società di investimento globale ed indipendente, controllata dai propri dipendenti. Opera con oltre 2.200 professionisti in 22 Paesi. Al 31 marzo 2020 aveva 330 miliardi di attività in gestione.

