RINNOVABILIPADOVA Falck Renewables ha perfezionato l'accordo per l'acquisizione del 60% delle quote di Saet, azienda di Padova leader nella progettazione e costruzione di sistemi elettrici di alta tensione e nella realizzazione di impianti di energy storage. Saet, secondo quanto viene riferito in una nota, continuerà a servire i suoi clienti sotto la guida dell'attuale management con la conferma di Giorgio Rossi in qualità di amministratore...