Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RINNOVABILIARZIGNANO Triplice alleanza green per incentivare l'energia solare. La conceria Dani, il gruppo Dolomiti Energia e Finint Investments Sgr hanno sottoscritto un accordo triennale fino al 2024 per la fornitura di energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti fotovoltaici. Il contratto innovativo di Ppa (Power Purchase Agreement) off-site vede per la prima volta in Italia un collegamento diretto tra produttore di energia...