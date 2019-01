Rincari pedaggi, Cna in rivolta. Sartor: investire in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Aumenti dei pedaggi autostradali in Veneto, artigiani in fibrillazione.La Cna di Treviso boccia i rincari scattati dal primo gennaio su Passante e Mestre-Padova. «I rincari dei pedaggi sono pesanti e vanno a colpire in maniera iniqua il nostro territorio afferma Giuliano Rosolen, direttore provinciale di Cna Treviso -. Avevano detto che non ci sarebbero stati aumenti e gli unici a trovarceli, insieme a poche altre aree in Italia, siamo noi. Non si capisce per quale ragione tratte di autostrada che sono tra le più care...