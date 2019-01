Rimborsi crac bancari, nuovo slittamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIOVENEZIA Rimborsi crac bancari, nuovo rinvio. In arrivo due decreti attuativi: uno tra una settimana per definire il modulo per le richieste probabilmente online, l'altro dopo altri 45 giorni per i dettagli tecnici. La novità nel vertice tra 20 associazioni e il sottosegretario all'economia Alessio Villarosa svoltosi ieri a Roma mentre a Mestre si celebrava una nuova udienza del processo per il crac della Popolare di Vicenza.«Il governo afferma che non vi sono problemi per la Ue, che possono arrivare anche altri soldi oltre al...