Rimborsi, Consap rassicura sul portale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Rimborsi truffati delle banche, Consap si difende: «Problematiche del portale affrontate e risolte, nessun danno per gli utenti: 2.200 domande inoltrate, 6000 in fase di compilazione, 1300 registrazioni al giorno». Ma il nuovo governo punta a risolvere tutti i problemi e ad avviare i rimborsi al più presto. E la nomina a sottosegretario all'economia di un esperto come Pier Paolo Baretta, già al governo con lo stesso incarico nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, potrebbe dare un'accelerata a questo processo avviato...