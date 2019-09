Rimborsi, Consap chiama i risparmiatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Rimborsi risparmio tradito, dopo i problemi dell'avvio del portale Consap cerca di correre ai ripari e chiama a Roma le associazioni per trovare dei correttivi ai continui stop e alle complicazioni burocratiche mentre è ancora un'impresa per ottenere i documenti. E presto potrebbero arrivare delle novità anche per decreto: in Parlamento la nuova maggioranza potrebbe infatti presentare un emendamento per reintrodurre l'arbitro Consob e alzare il rimborso per gli azionisti dal 30 al 100%. A disposizione ci sono sempre 1,575...