Rimborsi banche: un mese in più ma associazioni sempre più divise

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Duecentomila risparmiatori azzerati dai crac bancari, 13mila registrazioni e solo 2mila domande inoltrate. Fino a oggi il portale Consap attivato il 22 agosto è un mezzo fallimento. E alcune associazioni chiedono di far slittare di almeno un mese la chiusura dei termini, cioè arrivare a marzo 2020. Proposta che i tecnici Consap e anche il sottosegretario all'economia Alessio Villarosa stanno valutando. E che ha già scatenato la reazione di altre sigle: «Basta perdere tempo, un mese in più rischia di far scattare i...