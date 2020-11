CREDITO

VENEZIA (m.cr.) Rimborsi ai truffati delle banche, dopo le ultime polemiche sui ritardi torna in campo il governo che promette di alzare gli acconti all'80%. «La Commissione tecnica del Fir ha bonificato oltre 3.300 domande di indennizzo per un controvalore di circa 4,6 milioni. La progressione è rilevante ma è necessario velocizzare ulteriormente l'iter. A tal fine ho chiesto un intervento in legge di bilancio per aumentare dal 40% all'80% l'anticipo, in attesa della definizione del piano di riparto ed ho chiesto un intervento agli uffici del Ministero per individuare le migliori pratiche volte a rendere più agevole l'istruttoria; tra le soluzioni valutate ci siamo orientati per un'approvazione massiva delle istanze», la nota del sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa: «In merito alla compatibilità e decadenza di alcuni dei membri della Commissione tecnica segnalate da diverse associazioni, ho accolto l'istanza parlamentare e chiederò una nuova conferma dei requisiti a tutti i membri della Commissione tecnica».

Patrizio Miatello, presidnete associazione Ezzelino: «A quanto ci risulta, sono arrivati e stanno arrivando sia migliaia di bonifici che migliaia di richieste di integrazione documentali, ora velocizzare le pratiche».

