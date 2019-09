CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIMBORSI BANCHEARMAN CHIEDE ALTRI DUE MESIRimborsi truffati banche: il presidente dell'associazione Don Torta Andrea Arman critica la scarsa organizzazione del vertice nella sede di Consap a Roma il 16 settembre e chiede al governo uno slittamento di due mesi dei tempi per supplire ai problemi della piattaforma: «Chiediamo che i termini per la presentazione delle domande siano prorogati di almeno due mesi, ovvero del tempo che sarà necessario per rendere davvero accessibile ed operativa per tutti i risparmiatori la piattaforma»....