ROMA Sergio Iasi sta negoziando con le banche il nuovo piano di ristrutturazione di Officine Maccaferri che, ad esito del concordato preventivo in bianco chiesto dal cda il 21 maggio, farà uscire la società di ingegneria ambientale dalla galassia Seci (Maccaferri), per farla entrare sotto l'influenza di Carlyle, capofila di una cordata formata anche Man Glg e Stellex, due fondi internazionali. Il tribunale di Bologna presieduto da Fabio Florini ha accolto la domanda, nominando Michele Sarti e Luca Mandrioli commissari giudiziali, due professionisti diversi da quelli nominati per la capogruppo Seci. I giudici hanno dato tempo fino al 20 ottobre per la presentazione del piano, fissando per il 10 novembre la camera di consiglio. Giudice delegato è Maurizio Atzori.

Nel frattempo il nuovo top manager, reduce dai rilanci di Prelios e di Trevi, insediato da Carlyle con il ruolo di chief restructuring officer, dovrà definire il nuovo progetto di rilancio. Ed è quello che sta facendo in questi giorni negoziando con le banche creditrici di 60 milioni (Unicredit, Banco Bpm, Bnl, Sace, Ifis, Ifitalia, Montepaschi) una rimborso a saldo e stralcio al 30%: ai creditori andranno 18 milioni con un write-off (perdita) di 42.

In più Carlyle inietterà in OM 60 milioni di liquidità e avendo comprato dagli investitori il 51% del prestito obbligazionario da 190 milioni, lo trasformerà in equity in cambio del 96%, mentre il gruppo Maccaferri si diluirà al 4%. Il timone resterà nelle mani di Iasi che è una garanzia.

