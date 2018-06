Riforma Eurozona, intesa Draghi-Merkel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROBRUXELLES Il presidente della Bce, Mario Draghi, incontra a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel, per discutere la riforma dell'Eurozona. Più o meno nelle stesse ore scoppia la polemica in Italia contro la Bce per i minori acquisti a maggio di titoli pubblici italiani nel quadro delle misure di accomodamento monetario (Quantitative easing), proprio nel concitato periodo della formazione del governo quando lo spread correva pericolosamente a livelli mai visti da anni. Tra l'incontro di Berlino e le polemiche anti-Bce...