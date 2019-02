Riforma del copyright, così l'Italia rischia una versione leggera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIFORMAROMA Il diritto d'autore europeo è per la prima volta blindato anche sul web. Già la prossima settimana ci sarà il voto nel Parlamento Ue. Poi toccherà al Consiglio. Ma la vera sfida sarà il livello di recepimento del singoli Paesi. Nella speranza che gli sforzi fatti in una faticosa e lunga trattativa non siano bruciati sull'altare della «discrezionalità» e delle «eccezioni» da parte di alcuni governi, a cominciare da quello italiano per ora contrario all'accordo. Questa la preoccupazione che circola tra autori e creativi...