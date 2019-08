Rifiuti: Etra punta ad allearsi con i vicentini di Ava

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MULTIUTILITYPADOVA Etra, multiutility padovana dei rifiuti e dell'acqua, punta ad allearsi con Ava, municipalizzata dell'Alto Vicentino. Dovrebbe nascere il primo operatore Veneto nel settore dei servizi ambientali, in grado di servire 101 Comuni, per un totale di un milione di cittadini. I sindaci avevano dato il primo libera allo studio preliminare nel 2017. A settembre la partita entrerà nel vivo dopo la sospensione per le elezioni amministrative per arrivare a una fusone entro il 2021). E chissà che in futuro l'alleanza non si allarghi...