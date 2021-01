TITOLI DI STATO

ROMA Inizia bene l'anno per quanto riguarda il collocamento di titoli di Stato. Il nuovo Btp a 15 anni, collocato ieri dal Tesoro attraverso un sindacato di banche (Barclays, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale e UniCredit) e rivolto ad investitori istituzionali, ha fatto registrare una domanda dieci volte più alta rispetto all'emissione, 105 miliardi contro 10 miliardi. Secondo quanto comunicato dal Mef il titolo è stato collocato al prezzo di 99,409 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dello 0,992%. Ha scadenza primo marzo 2037, godimento 12 gennaio 2021 e tasso annuo dello 0,95%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il prossimo 12 gennaio.

Il successo dell'emissione è dovuto anche al fatto che i nostri titoli di Stato a lungo termine sono tra i pochi nella zona euro a dare ancora tassi positivi. Per il Mef è un inizio d'anno decisamente incoraggiante. Anche perché gennaio è solitamente il mese più impegnativo in termini di emissioni di titoli di Stato nella zona euro con i Paesi che iniziano i programmi di finanziamento annuali.

Nel 2020 sono stati emessi 551 miliardi di titoli di Stato, di cui 369 miliardi a medio e lungo termine e 182 miliardi a breve. Il costo medio all'emissione è stato pari allo 0,59 per cento. Anche per il 2021 si prevede un livello di emissione simile. Si parte da una base di 367 miliardi di titoli a medio-lungo, alla quale si aggiungerà la raccolta a breve che il Tesoro ancora non ha stimato essendo legata a più variabili. Secondo il calendario pubblicato sul sito del Mef sono previste comunque due aste al mese, quindi 24, tra bot a sei mesi e a un anno. Il 2021 sarà anche l'anno dei Btp green.

IL GRADIMENTO

Non è la prima volta in questi ultimi tempi che i titoli di Stato italiani riscuotano tanto gradimento. A giugno scorso il Btp decennale ha registrato una domanda di 108 miliardi, record storico assoluto, con un taglio fissato a 14 miliardi. A settembre il Btp a 20 anni ha registrato una domanda superiore a 84 miliardi per un taglio di 10 miliardi. A ottobre, poi, il Btp a 30 anni ha fatto registrare ordini record per quasi 90 miliardi, un importo mai raggiunto da un titolo con durata superiore ai 10 anni, ed è stato aggiudicato per un valore di 8 miliardi.

Anche i titoli a breve termine stanno andando bene, Nell'ultima asta di titoli di Stato del 2020, il Tesoro ha collocato Bot semestrali con rendimenti negativi grazie alle richieste eccedenti rispetto all'offerta, 11 miliardi di euro contro 6,5 miliardi. Infine lo scorso dicembre per la prima volta anche i Btp quinquennali hanno raggiunto rendimenti negativi ( -0,003%).

Ovviamente in questo scenario gioca un ruolo determinante la Bce che, in seguito agli effetti sull'economia della pandemia da coronavirus, ha ampliato gli acquisti di titoli governativi dell'Eurozona. Il tasso di finanziamento del Bund a 10 anni tratta stabile a -0,59%. E molti analisti non escludono che, tra qualche tempo, anche i decennali italiani possano arrivare in area negativa, come già accaduto ai titoli di Spagna e Portogallo. Attualmente lo spread tra decennale italiano e tedesco viaggia intorno ai 115 punti base con il rendimento del Btp a 0,53%.

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA