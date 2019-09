Riccardo Illy cerca soci per il Polo del Gusto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALIMENTARETRIESTE La sfida di Riccardo Illy è pronta al decollo e passa da un alleato e dalla Borsa. L'ex governatore del Friuli Venezia Giulia e sindaco di Trieste punta a far entrare un partner finanziario nel neo-costituito Polo del Gusto che finanzi nuove acquisizioni mentre le singole società che compongono il gruppo continueranno a crescere fino alla quotazione in Borsa. A quel punto, verranno cedute le minoranze di queste stesse società realizzando così la liquidità per restituire al partner finanziario l'investimento iniziale.È...