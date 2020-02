IL BILANCIO / 2

ROMA Enel ha chiuso il 2019 con un Ebitda ordinario in crescita del 10,5% a 17,9 miliardi di euro, un Ebitda (margine operativo lordo) pari a 17,7 miliardi (+8,6%) e ricavi in crescita del 6,1% a 80,3 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto cresce del 10% a 45,2 miliardi di euro. La crescita dei ricavi, spiega il Gruppo nella nota, «è riconducibile all'andamento positivo di infrastrutture e reti, in particolare in America Latina, principalmente in Brasile, e la sistemazione di partite regolatorie pregresse in Argentina nonché di generazione termoelettrica e trading in Italia per le maggiori attività di trading e per gli effetti connessi all'applicazione delle recenti interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee. Tale variazione positiva è stata solo in parte compensata dai minori ricavi da vendita sui mercati finali in Spagna e Italia». L'incremento dell'Ebitda ordinario, spiega ancora la nota, è principalmente attribuibile alla crescita di infrastrutture e retì in America Latina, riconducibile soprattutto al miglioramento del quadro regolatorio e tariffario in Brasile e in Argentina; alla variazione positiva di Generazione Termoelettrica e Trading connessa essenzialmente alle attività in Spagna, America Latina e Italia.

