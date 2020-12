RONCADE Si avvia alla chiusura con una raccolta di 18,6 milioni l'operazione di ripatrimonializzazione della piattaforma tecnologica H-Farm di Roncade (Treviso), lanciata attraverso un aumento di capitale e l'emissione di un bond convertibile (10 + 10 milioni) lo scorso 28 ottobre. Le nuove risorse sono destinate al supporto del piano industriale 2020-2024, in particolare al ramo d'azienda della formazione. Risulta inoltre collocata una seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile «H-Farm Poc» 2020-2025 per 3,05 milioni. In sintesi, sono stati sottoscritti e versati 3,9 milioni in aumento di capitale in opzione (su 4 disponibili), 5,1 milioni su quello qualificato (su 6 proposti) e 9,6 per H-Farm Poc sui 10 offerti. «Malgrado il momento poco felice, stiamo concludendo con estrema soddisfazione questa operazione di raccolta, che ha visto l'ingresso di nuovi investitori ma anche la conferma dei soci esistenti - ha dichiarato Riccardo Donadon, fondatore di H-Farm -. In questi 16 anni abbiamo trasformato il nostro modello da solo incubatore di startup in una piattaforma che oggi conta oltre 600 dipendenti in grado di supportare le aziende e i giovani nel percorso di formazione. Abbiamo perso due anni per nulla nell'iter burocratico ed abbiamo rischiato veramente tanto, ma ora il Campus è realtà: oltre 50 ettari di strutture all'avanguardia immerse nel verde, dove oggi studiano già più di 1.200 studenti».

