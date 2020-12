RIASSETTI

ROMA Montepaschi vara il nuovo piano strategico al 2025 in versione stand alone imperniato su un'immissione di denaro fresco tra 2 e 2,5 miliardi che però non fa i conti con le indicazioni della Bce, Dg Comp e soprattutto del Tesoro, che vuole un matrimonio entro la primavera, probabilmente con Unicredit in un'operazione unica comprendente la ricapitalizzazione. E per questo, il cda dell'istituto ieri ha anche precisato che «alcune scelte potrebbero cambiare del tutto», considerando un matrimonio. «È scritto nelle stelle che la banca finisca a Gae Aulenti» rivela chi sta lavorando al dossier, lungo un sentiero che in via XX Settembre stanno predisponendo tra Dta (3 miliardi) e spin-off del contenzioso (10,2 miliardi) probabilmente a favore di Fintecna. È credibile questo piano che l'Europa potrebbe considerare irrealistico e imporre soluzioni draconiane lacrime e sangue (8-9 mila esuberi)?

Il piano strategico prevede il pareggio nel 2022 e un ritorno all'utile nel 2023 mentre dopo l'inevitabile rosso di oltre 2 miliardi del bilancio 2020, la banca stima di chiudere in perdita anche il 2021, «impattato da oneri di ristrutturazione e da rettifiche di valore su crediti legate alla pandemia, ma con una attività commerciale in linea con quanto osservato nella seconda metà del 2020».

Il piano sarà trasmesso al Tesoro affinché, in base agli impegni assunti, promuova un confronto con DG Comp. La sua impostazione, prevalentemente stand alone rispetto alla volontà esternata da via XX Settembre ai vertici di Rocca Salimbeni, di voler arrivare al più presto a un'aggregazione, per tener conto dei prevedibili diktat Bce, sulla base della performance in perdita del 2020 con conseguenze sul patrimonio, può essere considerata una sfida. Si ammette la possibilità che dal dialogo con l'Europa possano arrivare modifiche strutturali.

Il piano prosegue nell'azione di riduzione del personale, già prevista dal piano di ristrutturazione in corso fino al 2021 e non ancora completato. La nuova previsione è di uscite per 2670 persone entro il 2025 tenendo conto del ricorso al fondo di solidarietà e del turnover naturale.

La banca guidata da Guido Bastianini indica tre linee guida: la focalizzazione del modello di business sulla clientela chiave e «la graduale uscita da segmenti ad elevato assorbimento di capitale e ridotta redditività». La seconda è la semplificazione organizzativa e la terza è il rafforzamento del bilancio ed il continuo focus sulla gestione dei rischi. Questo piano industriale «rappresenta, soltanto il primo tempo di una partita molto più complessa nella quale incideranno la voglia, l'intenzione e la determinazione delle parti interessate», commenta Lando Sileoni (Fabi) che fa un'apertura di credito a Bastianini.

