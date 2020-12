RIASSETTI

MILANO La lettera di Cdp, Mira (Macquarie) e Blackstone è stata ricevuta nel quartier generale di Atlantia alle prime ore di ieri mattina. Una missiva che cambia le scadenze finora note. Viene messo nero su bianco che si proverà a concludere la due diligence entro il 31 gennaio, per poi «procedere il più rapidamente possibile con la negoziazione della fase finale dell'accordo e con la sottomissione di un'offerta vincolante». La lettera non indica alcuna scadenza. Una nuova deadline per la presentazione dell'offerta potrebbe essere il 31 marzo, la data richiesta dal Consorzio per gestire e condividere al proprio interno informazioni confidenziali riguardanti il dossier, spostando così in avanti di ulteriori 60 giorni la scadenza precedentemente concessa da Atlantia. La nuova tempistica scavalca il 15 gennaio, data fissata dalla holding per varare la scissione, anche se entro la fine dell'anno - tra il 28 e il 29 dicembre -, sarà convocato un cda straordinario per una valutazione complessiva della lettera ricevuta da Cdp e dai fondi esteri.

IL VALORE SCENDE A 8 MILIARDI

Sul piatto pesa la nuova ipotesi di valutazione contenuta nella missiva, più bassa delle precedenti che fissa a 8 miliardi il valore - provvisorio e suscettibile di ulteriori aggiustamenti - dell'88% di Aspi. Il consorzio infatti sostiene di non aver ancora completato la propria analisi. Per questo Macquarie e Blackstone e, curiosamente, non Cdp hanno manifestato nella lettera l'intenzione di avviare direttamente delle interlocuzioni con il dicastero di Porta Pia e poi con l'Art.

