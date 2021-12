RIASSETTI

MILANO In salita la mossa a sorpresa di Bper con l'offerta non vincolante di 1 euro per Carige a condizione che il Fondo interbancario fornisca una dote di 1 miliardo per ricapitalizzare l'istituto ligure, alzando i ratio al livello dell'offerente e finanziando esuberi e risistemazione delle società prodotto. L'orientamento è almeno di prendere tempo perchè i termini di Bper sono stringenti: nella lettera al Fitd entro lunedì 20 vuole l'esclusiva e fare la due diligence con l'impegno a sottoscrivere un accordo quadro entro San Silvestro. «E' più vantaggioso per noi dotare il Fondo con i 400 milioni dell'aumento di capitale Carige imposto dalla Bce», spiega un importante banchiere, «e sollecitare i vertici di Genova a predisporre una drastica cura ricostituente. Poi una volta risanata, Carige potrebbe essere venduta incassando un prezzo». Il Fitd finora ha versato 680 milioni a fronte dei 3,1 miliardi spesi in 14 interventi. Comunque viene ritenuta esosa la spesa per supportare la crescita di un concorrente.

Ieri la proposta di Modena comprensiva di opa a 0,85 euro sul 12% circa di flottante, ha messo le ali al titolo genovese (+ 13,6% a 0,76 euro) e a quello emiliano (+6% a 1,85 euro). Salvo colpi di scena oppure una modifica dei termini della proposta, il risiko dovrebbe rimandare la partenza. «Il miliardo chiesto al Fitd» ha spiegato Piero Montani ad alcuni interlocutori, «servono quanto a 450-500 milioni per alzare il Cet1 di Carige dal 9,50% al nostro 13,62% e altri 500 milioni per far fronte a 600-700 esuberi, oltre a consentire di internalizzare le società prodotto (assicurazioni, informatica e credito al consumo) e ripulire i crediti».

Oggi sono in calendario gli organi del Fondo che non hanno all'ordine del giorno l'offerta Bper di cui comunque sicuramente si parlerà. Il presidente Salvatore Maccarone dovrà comunque dare una risposta a Modena che non dovrebbe essere positiva. Potrebbe aprirsi un negoziato, anche perché il piano di Cerberus prevedeva una dote limitata a 600 milioni circa.

r. dim.

