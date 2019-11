CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Riaprire i rubinetti. La politica monetaria espansiva della Bce ha garantito una generosa liquidità, che è depositata nelle banche ma ha difficoltà ad arrivare alle imprese. Non si tratta di cosa da poco: a fine ottobre le riserve in eccesso sono aumentate di oltre 50 miliardi per il tiering, strumento della Bce che permette alle banche di non versare nulla anche se gli interessi sui depositi sono negativi allo 0,4%. Inoltre, le sofferenze nette (29,3 miliardi) sono in netto calo rispetto ai 40,2 di un anno fa e di 145 miliardi dal picco...