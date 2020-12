I PROVVEDIMENTI

ROMA Il superbonus del 110% si allunga al 2022 ma dal prossimo anno sottoporre l'auto o un altro veicolo alla revisione periodica costerà 9,95 euro in più. La novità introdotta all'ultimo minuto tra gli emendamenti alla legge di Bilancio accontenta le richieste delle officine che svolgono questa funzione, le quali attraverso l'organizzazione di categoria Cna evidenziano come la tariffa sia ferma da 13 anni.

La norma messa a punto prevede l'erogazione per tre anni di un buono veicoli sicuri di importo equivalente all'aumento stesso, appunto 9,95 euro. Ma l'ammontare delle risorse stanziate non basteranno a compensare tutti gli interessati. Nel dettaglio, la norma prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio (quindi da gennaio) il ministero dei Trasporti adegui la tariffa della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fissata per l'ultima volta nel 2007, ritoccandola di 9,95 euro.

I NUMERI

L'importo attuale è di 45 euro, ma la somma effettivamente pagata dall'automobilista che sceglie un centro di revisione privata (invece di attendere i tempi della Motorizzazione Civile) è un po' più alta, 66,8 euro, perché comprende anche l'Iva, un ulteriore diritto da versare e il costo del bollettino di conto corrente. Dunque l'aumento sarebbe di circa il 22% se riferito alla tariffa vera e propria (l'emendamento nulla dice sull'Iva) e di poco meno del 15 sull'importo effettivo.

Ma poi dovrebbe scattare appunto lo sconto sotto forma di buono da 9,95 euro, che sarà riconosciuto per un periodo di tre anni ai proprietari che sottopongono il veicolo a revisione, «per un solo veicolo a motore e per una sola volta». Toccherà a un decreto del Mit - da adottare sempre entro 30 giorni - definire le modalità attuative di questo nuovo meccanismo, che prevedibilmente passerà attraverso le stesse officine anche per evitare ulteriori complicazioni. Di sicuro però si può dire già d'ora che la compensazione non basterà per tutti, visto che la legge precisa che sarà riconosciuto «nel limite delle risorse» di 4 milioni l'anno rispettivamente per il 2021, 2022 e 2023. Com'è noto, la revisione va effettuata a quattro anni dall'immatricolazione e poi ogni due anni. Nel 2019 il totale delle sole autovetture circolanti (escludendo le moto e gli altri veicoli) era di 39,5 milioni, di cui circa 31,5 milioni con anzianità superiore ai 4 anni. I 12 milioni resi disponibile complessivamente coprono invece l'erogazione di circa 1,2 milioni di buoni per la revisione, ovvero 400 mila l'anno. Potranno essere quindi accontentati solo coloro che si presentano per primi. E i proprietari multipli, come esplicitamente previsto, avranno diritto ad un solo sconto.

Il Superbonus per gli interventi di efficienza energetica e antisismici si allunga invece al 2022. Ma la procedure per prenotare il credito di imposta va attivata entro giugno, mentre c'è tempo fino al 31 dicembre per il completamento dei lavori. Previsti nuovi interventi, dai tetti alle barriere architettoniche, con un costo complessivo fino al 2026 di 7,55 miliardi in più.

PIÙ TEMPO PER CASE POPOLARI

Nel dettaglio, la nuova durata della detrazione va dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 (rispetto al precedente termine di dicembre 2021), da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali per la spesa sostenuta nel 2022. Per i condomini che al 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. I tempi si allungano ulteriormente per le case popolari: in caso di interventi effettuati dagli Iacp completati al 60% entro il 31 dicembre 2022 la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro giugno 2023. Non solo. L'agevolazione viene estesa alla coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto, e all'eliminazione delle barriere architettoniche sia per i disabili che per gli over 65. Il bonus varrà quindi anche per gli ascensori. Sarà possibile usufruirne inoltre per l'installazione di colonnine elettriche e per gli impianti fotovoltaici installati anche sulle pertinenze. Risolto poi il problema dell'unico proprietario di un intero edificio prevedendo l'accesso all'agevolazione a tutti gli immobili - anche se posseduti da un'unica persona - fino ad un massimo di 4 unità distintamente accatastate.

