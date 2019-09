Reti tlc, governo subito in campo: golden power sulle forniture 5G

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I POTERIROMA Scattano precise «prescrizioni» informative per chi è entrato nella partita delle reti 5G. E a deciderlo è stato il primo atto del governo Pd-Cinquestelle esercitando il golden power, con tanto di firma del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, dopo l'esame delle notifiche presentate da Wind e Vodafone (per le forniture Huawei) e Fastweb (in campo con Zte), in merito ai contratti stipulati con società extra Ue che vendono tecnologia 5G. Un provvedimento che riguarda anche Tim (per vecchi accordi rispetto ai...