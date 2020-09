IL PIANO

ROMA Il primo passo cruciale verso la società per la rete unica è agli atti: l'avvio dell'operazione che porterà alla nascita di AccessCo passando dall'integrazione dell'infrastruttura del gruppo telefonico con Open Fiber è stato suggellato ieri dai cda di Tim e Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione del gruppo tlc ha dunque approvato come nelle attese l'accordo con il fondo Usa Kkr (che verserà a Tim 1,8 miliardi) e Fastweb per la costituzione di FiberCop, la newco in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim (dall'armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint-venture partecipata da Tim (80%) e Fastweb (20%). Lo stesso cda ha poi espresso «soddisfazione per la recente firma di un protocollo d'intesa con Tiscali» per il coinvestimento in FiberCop e ha approvato la lettera d'intenti con Cdp Equity per l' integrazione di FiberCop e la costituzione della società della rete unica nazionale.

I PALETTI

La rete in fibra che porterà la banda ultra larga nelle case di tutti gli italiani sarà realizzata dalla newco con un modello di coinvestimento aperto all'ingresso di tutti gli altri operatori, assicura Tim confermando il messaggio arrivato dal cda di Cdp, pronto ad annunciare l'avvio, «un tavolo tecnico» anche per «acquisire l'eventuale interesse di altri operatori a partecipare» poi alla nascita di AccessCo.

La nuova società, di cui Tim deterrà il 58%, Kkr il 37,5% e Fastweb il 4,5%, offrirà servizi di accesso passivi della rete secondaria in rame e fibra a tutti gli operatori del mercato. E Tim sarà il fornitore esclusivo per la costruzione e la manutenzione delle reti oltre a fornire ulteriori servizi a FiberCop che avrà una struttura snella con meno di 100 dipendenti. Kkr entrerà dunque in FiberCop sulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi (equity value 4,7 miliardi), mentre Fastweb avrà il 4,5% di FiberCop a seguito del conferimento del 20% attualmente detenuto in FlashFiber. La previsione è che FiberCop parta con una dote di Ebitda di circa 0,9 miliardi e un EbitdaCapex positivi a partire dal 2025, senza richiedere iniezioni di capitale.

Ma è la contestuale lettera di intenti firmata tra Tim e Cdp Equity a porre le basi per la società della rete unica, AccessCo, attraverso la fusione tra FiberCop e Open Fiber (controllata dalla stessa Cdp e da Enel). Secondo quanto previsto dall'intesa, Tim deterrà almeno il 50,1% di AccessCo. Come contrappeso, Cdp avrà la maggioranza in cda e potrà far pesare il suo ruolo di garante pubblico. Dunque, ci sarà un meccanismo di governance condivisa con CDPE garantito anche da maggioranze qualificate e importanti poteri di veto da parte della Cassa, che potrà nominare il presidente, con il beneplacito di di Tim. Viceversa, il gruppo tlc esprimerà l'amministratore delegato con l'approvazione di Cdp.

Ancora tutti da definire i valori degli asset destinati a confluire in AccessCo e le quote di partecipazione nella società. Dipenderanno dalle due diligence da chiudere entro fine anno. Tra i nodi cruciali ancora da sciogliere anche quello del 50% di Enel in Open Fiber sul quale ha diritto di prelazione Cdp e per il quale si è candidato il fondo australiano Macquarie.

L'accordo dovrà comunque essere chiuso entro il primo trimestre del 2021. Solo allora, partirà il lungo iter autorizzativo che passerà anche da Bruxelles. E potrebbero passare anche due anni prima che l'integrazione delle reti sia effettiva. Ma un ruolo importante per accelerare i tempi potrebbero averlo, nella speranza del governo, i 6 miliardi del Recovery Fund per spingere la digitalizzazione del Paese e quindi accelerare gli investimenti. «È un passaggio storico per il Paese che va affrontato con serietà, nell'interesse collettivo e nella massima sicurezza», ha commentato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli su Facebook.

Roberta Amoruso

