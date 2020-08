LA SVOLTA

ROMA L'operazione è delicata. I passaggi da compiere sono ancora molti, i nodi da sciogliere innumerevoli, e i rischi di inciampo notevoli. Per questo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno voluto alzare un muro di protezione preventivo attorno all'operazione sulla rete unica. Già mercoledì sera Conte aveva istruito il dossier con i ministri competenti. Poi ieri, per ottenere quella che a palazzo Chigi chiamano «ampia condivisione politica», il premier ha riunito i capi delegazione della maggioranza. Al termine del vertice, Patuanelli ha messo a verbale: «Il dialogo tra Tim e Cdp è il primo passo di un percorso verso una società delle reti e delle tecnologie a governance pubblica». Percorso che secondo il ministro dello Sviluppo «dovrà essere oggetto di monitoraggio costante da parte del governo affinché si raggiunga l'obiettivo finale: colmare il gap infrastrutturale nel nostro Paese e garantire a cittadini e imprese l'accesso ai servizi digitali».

Più entusiasta il commento del Pd con Marianna Madia: «Sulla rete unica si sta andando nella direzione giusta. Per il Partito Democratico erano e restano fondamentali due punti: che sia assicurato un controllo pubblico nella governance della gestione della rete e che si proceda in armonia con le regole dell'antitrust italiana e europea. Se queste condizioni vengono assicurate, l'accordo tra Cdp e Tim rappresenta una svolta per dotare il Paese di una infrastruttura fondamentale». Era proprio questo via libera senza esclusione da parte di nessuno che Gualtieri e Conte volevano.

Perché adesso per le diplomazie di Tim e Cdp, verrà la parte difficile: tradurre l'accordo in una lettera di intenti che conduca in tempi non troppo lunghi alla nascita della società della rete. La struttura dell'operazione è ormai delineata. Martedì prossimo Tim darà vita a Fibercop, una società nella quale conferirà la sua rete secondaria. Per intendersi si tratta del vecchio doppino in rame che dalle cabine nelle strade entra fin dentro le case dei clienti. In Fibercop, Tim farà immediatamente spazio al fondo istituzionale americano Kkr, che entrerà con il 37,5% delle quote, e a Fastweb, che prenderà un altro 4,5%. A Tim, dunque, resterà il 58%. Subito dopo la nascita di Fibercop, non appena l'Authority delle Comunicazioni, l'Antitrust e la Commissione europea avranno dato il disco verde all'operazione, la Cassa depositi e prestiti dovrebbe rilevare una quota attorno al 10% del capitale. Una parte delle azioni saranno cedute da Tim, un'altra parte potrebbero essere vendute da Kkr.

Questa la si potrebbe definire la Fase 1 dell'operazione. La Fase 2 prevede il matrimonio tra la rete di Fibercop e quella di OpenFiber, la società controllata pariteticamente dalla stessa Cdp e dall'Enel. Come questo matrimonio avverrà, è ancora tutto da decidere. Molto riguarda anche le decisioni che prenderà il gruppo elettrico controllato dal Tesoro. Ma è difficile che Enel possa tirarsi indietro. Comunque sia, l'accordo tra Cdp e Tim, prevede che nella società della rete unica, Tim mantenga il 50,1% delle azioni. Per pareggiare il peso del socio pubblico a seguito del conferimento di OpenFiber, la società guidata da Luigi Gubitosi, conferirà, dunque, anche la parte restante della sua infrastruttura telefonica, la cosiddetta «rete primaria».

Chi comanderà nella nuova società della rete? La governance sarà «paritetica». Tim nominerà l'amministratore delegato che, però, dovrà avere il benestare della Cassa depositi e prestiti. La Cdp sceglierà un presidente «operativo», che avrà cioè alcune deleghe pesanti, ma dovrà farlo con il beneplacito di Tim. La rassicurazione che molti volevano nel governo sul peso pubblico nelle scelte strategiche, soprattutto in materia di investimenti.

